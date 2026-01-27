El asfaltado de Príncep de Viana provoca largas colas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las obras de asfaltado de Príncep de Viana para renovar el tramo afectado por la construcción de la nueva estación de autobuses provocaron largas colas de vehículos en las horas punta, pese a que agentes de la Guardia Urbana regulaban el tráfico. Por ejemplo, hacia las 13.30 los conductores tardaron más de un cuarto de hora en cruzar el puente de Príncep de Viana desde Cappont y llegar hasta el cruce con Prat de la Riba. Y es que solo había un carril libre por sentido. Hoy está previsto pintar la señalización horizontal.

Paralelamente, ayer también hubo restricciones en el tramo de Prat de la Riba en el que se están ejecutando las obras del nuevo carril bici, entre la rotonda del Barris Nord y el cruce con Príncep de Viana. Solo estaba operativo un carril por sentido, con las consiguientes colas de vehículos. Esta actuación se prolongará hasta la madrugada del jueves.