La biblioteca del Rectorado recupera su horario habitual

La biblioteca del Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) volvió ayer a su horario habitual después de cuatro meses y medio de restricciones por las obras de eficiencia energética que se ejecutan en el edificio. Así, esta instalación de la facultad de Letras vuelve a prestar servicio entre las 8.30 y 20.30 horas de lunes a viernes, según informó ayer su jefe, Rodolf González.

Este próximo fin de semana, dentro del periodo extraordinario de exámenes, funcionarán las bibliotecas de Ciencias de la Salud en Lleida (de 8.30 a 20.30 horas) e Igualada (de 10.00 a 18.00 horas). Asimismo, mientras se mantenga el cierre de la biblioteca del Rectorado los fines de semana y festivos, la de Salud de Lleida cubrirá este servicio.

Paralelamente, alumnos de primero de Bachillerato participaron ayer en la Jornada de Recerca 2026 en el campus de Cappont, en la que se presentó la metodología y modelos de éxito de Treballs de Recerca (TdR) de Bachillerato, como investigaciones sobre la taquigrafía en lengua catalana, análisis de herramientas pedagógicas o sobre nuevas terapias contra el cáncer de endometrio.