La Paeria expropiará 4 áreas del Barri Antic de Lleida para construir 145 pisos: “la expropiación más grande hecha en la ciudad”

La Paeria expropiará cuatro áreas del Centro Histórico para permitir la construcción de 145 nuevas viviendas. Se trata de cuatro sectores de los alrededores de la plaza del Dipòsit que el consistorio adquirirá y pondrá a disposición del sector privado para construir nuevas viviendas. En total, se expropiarán 4.458 m2 que tienen un techo construible máximo de 14.473 m2 a unos 30 propietarios y en ellos hay edificios en los que viven entre 30 y 42 personas. El alcalde, Fèlix Larrosa, aseguró ayer que esta operación, que forma parte del plan de recuperación del Centro Histórico, es “la expropiación más grande hecha en la ciudad”.

La primera área es el inmueble de 1.700 m2 situado entre las calles Múrcia, Veguer de Carcassona, Boters y la plaza Cervantes. En ella están previstos entre 60 y 70 pisos para la comunidad universitaria. “Mediante el sistema de coliving, queremos que estos apartamentos sean utilizados por los estudiantes, profesores e investigadores de la UdL, dada su proximidad al Rectorado”, dijo Larrosa.

El segundo sector está entre la plaza del Dipòsit y las calles Múrcia y Sant Carles. Tiene 826 m2, acoge un aparcamiento de zona azul y se podrán construir 30 viviendas. El tercero es de 699 m2 y está entre la plaza del Dipòsit y las calles Murcia, Assalt, Sant Carles y Jaume I el Conqueridor y podrá albergar 22 viviendas. El último sector está al final de la calle Cavallers y entre la plaza del Gramàtics, Sant Andreu y La Suda, tiene 1.264 m2 y capacidad para 28 viviendas.

Larrosa detalló que el proceso de expropiación “se iniciará mediante una aprobación inicial vía decreto, el documento estará 20 días en exposición pública y, tras resolver las alegaciones y ratificarlo, se iniciará la expropiación”. No concretó el coste de la expropiación, pero remarcó que cuando tengan la titularidad de las fincas las incluirán en el registro de solares del Govern.

Sin embargo, el área para la comunidad universitaria se cederá mediante un concurso público de cesión de superficie para que su promotor pueda acogerse a ayudas estatales. Por su parte, la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) acompañará a las personas que viven en los bloques que serán expropiados.