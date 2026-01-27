Problemas para dispensar en las farmacias por una incidencia

Farmacias de Lleida registaron ayer problemas de conectividad con el sistema electrónico del CatSalut, lo que les dificultó la dispensación de recetas electrónicas. Esta vez no hubo una avería o caída del sistema, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero tuvieron problemas para acceder a la primera y esta situación provocó retrasos a la hora de despachar a los clientes, según confirmaron varias farmacias de la capital. En una de ellas indicaron que tuvieron que intentar hasta tres veces cada operación y que a ratos estuvieron “parados”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Lleida, Maria Enrique-Tarancón, señaló que hubo “pequeñas incidencias” que atribuyó al “deterioro del servicio”, pero remarcó que en ningún momento se produjo una caída total del sistema, de modo que pudieron ir dispensando los medicamentos prescritos.

Asimismo, apuntó que los lunes suele haber mucho movimiento en las farmacias, igual que ocurre en los días de final de mes, situación que contribuyó a tensionar aún más el sistema.

En otras ocasiones, el sistema electrónico del CatSalut sí ha sufrido una caída general en toda Catalunya durante horas, incidencia que se traduce en que tanto médicos como enfermeras no pueden prescribir medicamentos de forma electrónica y que las farmacias tampoco puedan dispensarlos con la tarjeta del CatSalut o con los datos de la receta electrónica.

Se mantienen las huelgas médicas pese al acuerdo anunciado

■ El ministerio de Sanidad anunció ayer un acuerdo con CCOO, UGT, CSIF y Satse sobre el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, pero los sindicatos médicos lo rechazan y aseguran que mantienen las movilizaciones, con huelgas de una semana cada mes a partir de febrero. Metges de Catalunya remarca que los profesionales médicos “no se ven representados” y apunta que en Catalunya habrá también una convocatoria propia de protestas para interpelar a la consellera de Salud, Olga Pané, a mejorar sus condiciones laborales.