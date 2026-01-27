Rosa Jové deja de ser edil de Junts y la sustituirá Joan Ramon Castro

El grupo municipal de Junts sufrirá un cambio de composición, ya que Rosa Jové dejará la Paeria con toda probabilidad en el pleno de este mes, que se celebrará el próximo viernes. Jové abandonará su acta de concejala y será sustituida por Joan Ramon Castro, que ya ejerció de edil de Junts en el anterior mandato. Jové abandonará el consistorio para dedicarse al cien por cien el Parlament como diputada por Lleida (fue escogida en los últimos comicios autonómicos) y en la sesión plenaria de febrero ya está previsto que se incorpore Castro, que ocupó el siguiente puesto en la lista de Junts a las elecciones municipales de mayo de 2023.

La portavoz del grupo, Violant Cervera, destacó ayer la labor que ha ejercido Jové hasta ahora en el ayuntamiento y también mostró su satisfacción por la recuperación de Castro porque ya es conocedor del funcionamiento municipal. De hecho, incluso tuvo responsabilidades de gobierno en el tripartito del anterior mandato (Junts, ERC y el Comú), con el republicano Miquel Pueyo en la alcaldía. Castro asumió entonces el área de Movilidad, Vialidad, Tráfico y Horta.

Este no es el primer cambio que vive Junts desde en año 2023, ya que precisamente Jové entró como concejala después de la renuncia del cabeza de lista, Toni Postius, tras los malos resultados electorales. El partido obtuvo cinco concejales y Postius anunció inmediatamente su intención de dejar la Paeria. Jové era la número seis de la lista del partido, por lo que entró como concejala. La salida de Postius propició, al mismo tiempo, que Violant Cervera pasara a ser la número uno de la formación en la Paeria y portavoz del grupo.

Asimismo, en estos dos años primeros años de mandato ha habido cambios también en las filas de ERC, con la renuncia de Miquel Pueyo y la entrada de Anna Costa, y en el grupo socialista, con la salida de Anna Miranda y la entrada de Roberto Pino (ver desglose).

Cambios también en el PSC y ERC desde el inicio del mandato

En el grupo del PSC también ha habido un cambio de caras este mandato. En el pleno de noviembre del año 2024 tomó posesión Roberto Pino como concejal socialista, en sustitución de Anna Miranda, de Units per Avançar, que dejó la Paeria después de se nombrada delegada de Justicia de la Generalitat en Lleida. Pino, de Mangraners, asumió las áreas de Participación, Derechos Civiles y la Oficina Municipal de Atención Ciudadana.