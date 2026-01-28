El colapso de Rodalies dispara un 20% el uso del coche compartido en Lleida - ACN El colapso de Rodalies dispara un 20% el uso del coche compartido en Lleida - JORDI ECHEVARRIA El colapso de Rodalies dispara un 20% el uso del coche compartido en Lleida El colapso de Rodalies dispara un 20% el uso del coche compartido en Lleida - LAIA PEDRÓS El colapso de Rodalies dispara un 20% el uso del coche compartido en Lleida

La crisis ferroviaria que asola a casi toda Catalunya desde el 20 de enero ha obligado a miles de leridanos a buscar alternativas de transporte factibles y a precio razonable para llegar a sus puestos de trabajo o allí donde estudian. Gracias a esta crisis, muchos de ellos han descubierto el uso compartido del coche a través de plataformas de internet.

La crisis ferroviaria que se desató en Catalunya el pasado 20 de enero provocó el cierre total de la red durante varios días durante la semana pasada, y amenaza con alargarse mientras Adif comprueba el estado de la infraestructura. El colapso ha trastocado la rutina de miles de leridanos, que han visto como el tren dejaba de ser una opción para llegar a casa, a su trabajo o allí donde estudien. Ante la posibilidad real de quedarse tirados, muchos viajeros se vieron obligados a usar alternativas como el autobús o los trenes de alta velocidad, pero cada vez son más los vecinos de toda la provincia de Lleida los que optan por el 'carpooling' o coche compartido. Se trata de una modalidad de transporte que sirve para que un particular ofrezca su vehículo a través de plataformas internet para hacer un determinado trayecto. Los interesados contactan con el conductor, y tras acordar un precio, se encuentran en un punto de recogida para viajar juntos hacia un destino compartido.

De hecho, solo entre el pasado miércoles 21 y domingo 25 de enero, la plataforma de ‘carpooling’ BlaBlaCar registró un aumento del 20% de actividad entre las provincias de Lleida y Barcelona, en comparación con los mismos días de la semana anterior, según informó a SEGRE la propia compañía, que arrancó su actividad en España en 2010 y ya cuenta con un millón y medio de usuarios únicos. Según las mismas fuentes, el eje que conecta la capital del Segrià, Tàrrega y Barcelona es una de las tres rutas con más demanda, y en 2025 creció un 11% respecto al año anterior.

Este crecimiento, según BlaBlacar, se debe a su tecnología de conexión, que ya cubre el 95% de Catalunya. Su aplicación sugiere al conductor paradas intermedias entre el origen y el destino de los trayectos sin apenas desvío, desbloqueando así posibilidades de conexión para usuarios de municipios pequeños y medianos. En el eje Lleida-Tàrrega-Barcelona, por ejemplo, esto permite recoger a personas de pueblos cercanos a Mollerussa, Cervera o Igualada.

Diferencias de precio

Otro de los puntos fuertes del coche compartido es el ahorro. Según BlaBlaCar, los conductores de Lleida ganan unos 11 euros por cada usuario con el que comparten su vehículo, lo que en muchos casos sirve para el combustible. En cuanto a los viajeros, el ahorro también es notorio si se compara con los 30 euros que cuesta un billete de Avant entre Lleida y Barcelona.