Las limitaciones de velocidad en la alta velocidad provocan retrasos de más de una hora en el corredor Barcelona-Lleida-Madrid

Las limitaciones de velocidad que Adif ha establecido en varios tramos del corredor que une Barcelona con Madrid vuelven a provocar retrasos de más de una hora. Según fuentes de Renfe citadas por la agencia ACN, las demoras afectan a todas a las empresas operadoras. Así, el gestor ha establecido en algunos puntos una velocidad de 80 kilómetros por hora, hecho que provoca que el trayecto dure hasta una hora más de lo previsto.