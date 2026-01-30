La automoción constata falta de mecánicos especializados en coches eléctricos de Lleida: “El currículum está obsoleto”

El parque de vehículos híbridos enchufables y eléctricos comienza a despegar pero, paradójicamente, hay déficit de mecánicos con conocimientos en electrificación. Así lo indicó ayer el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Automoción, Mario Pinilla. “Todos los oficios manuales, como fontaneros, por ejemplo, tienen falta de mano de obra. No se forman suficientes personas para cubrir todas las ofertas de trabajo. Pero nosotros tenemos un problema añadido, la electrificación. Aún no se está formando en este ámbito” en los ciclos de Formación Profesional (FP) de mantenimiento de vehículos, afirmó.

Para intentar poner remedio a esta situación, Pinilla explicó que desde la asociación llevan tiempo trabajando junto a la Cámara de Comercio y Educación para que los centros puedan impartir esta formación. “El currículum, que depende del ministerio, está obsoleto y queremos desencallarlo. También trabajan en ello desde la Confederación Española de Talleres de Reparación”, señaló.

Sin embargo, esperan que su labor conjunta dé sus frutos cuanto antes y consigan en primer lugar formación en electrificación de vehículos para los profesores de los ciclos, para poder ofrecer después un módulo para formar a profesionales capaces de reparar y hacer el mantenimiento de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. El director del instituto Caparrella, Emili Grau, remarcó que todos los centros de la provincia llevan un año trabajando en este proyecto. “Estamos alineados en la misma dirección”, subrayó.

Según datos de la asociación, las ventas de vehículos eléctricos en la demarcación pasaron de 518 en 2024 a 826 en 2025 y las de híbridos enchufables, de 388 a 934. En la capital, crecieron de 139 a 225 y de 137 a 305, respectivamente.

Carencia de personal en la mayoría de oficios tradicionales

La mayoría de oficios tradicionales registran actualmente en Lleida falta de profesionales cualificados, como carpinteros, fontaneros, soldadores, especialistas en climatización y operarios de la construcción. Las empresas tienen serias dificultades para encontrar personal y en algunos sectores incluso se pone en riesgo el relevo generacional por este motivo. Hay carencia de personal también en el comercio y la hostelería (camareros y ayudantes de cocina), así como en los gremios de panadería y pastelería y de carnicería y charcutería.Los sindicatos opinan que es necesario subir sueldos para atraer a los jóvenes y adecuar los ciclos formativos a las necesidades del mercado laboral.La sanidad y los cuidados también están afectados por esta misma problemática, con falta de médicos, enfermeras (sobre todo comadronas) y auxiliares sanitarios y de geriátricos