Dones Lleida, sobre el hub de Balàfia: “No será un problema para el barrio, sino una oportunidad”

Al inicio del pleno se guardó un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el domingo. - JORDI ECHEVARRIA

El Grup Dones Lleida intervino en el pleno para defender el proyecto del hub cívico de Balàfia. “No es un albergue masivo, sino un servicio social especializado que no será un problema para Balàfia, sino una oportunidad”, dijo su portavoz, Carme Bellet.

En este sentido, remarcó que el espacio prevé, además de un hotel de entidades, centros de día y salas de estudio y contará con la Casa Lila para víctimas de violencia machista. “Es un proyecto necesario que da respuesta a la demanda feminista de tener un centro público de acogida”, añadió.