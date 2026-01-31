Rosa Jové deja su cargo de edil por Junts y Joan Ramon Castro la sustituirá

Al inicio del pleno se guardó un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el domingo. - JORDI ECHEVARRIA

El pleno de la Paeria acabó ayer con el despido de Rosa Jové, que deja el sitio de regidora por Junts para centrarse en su tarea como diputada en el Parlament. “Estoy muy orgullosa del trabajo hecho y, allí donde esté, siempre trabajaré por Lleida”, dijo Jové. Su sitio lo ocupará Joan Ramon Castro, que ya fue edil el pasado mandato.

Por otra parte, el pleno aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Paeria, una moción en recuerdo del genocidio armenio y otra de Comú para mejorar la prevención de violencia machista.