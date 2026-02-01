La Guardia Urbana intensifica los controles al transporte escolar y de menores en Lleida

El resultado de las inspecciones ha sido que todos los vehículos y conductores se encontraban en condiciones óptimas para la circulaciónAyuntamiento de Lleida

La Guardia Urbana de Lleida ha llevado a cabo siete controles en vehículos de transporte escolar y de menores en el marco de una campaña coordinada con el Servicio Catalán del Tráfico y el resto de policías de tráfico. Los dispositivos se han realizado en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en las entradas, coincidiendo con los horarios de entrada y salida de los centros educativos.

Durante las inspecciones se han detectado nueve infracciones de carácter leve. Los controles se han centrado en comprobar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y administrativos, como la autorización para hacer transporte escolar, el uso del cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil, la disponibilidad de una plaza para cada menor, la presencia de acompañante, así como las condiciones técnicas y de accesibilidad de los vehículos.

A pesar de las infracciones detectadas, todos los vehículos y conductores inspeccionados se encontraban en condiciones óptimas por circular. El objetivo de la campaña es garantizar la seguridad en el transporte de menores y asegurar que se cumplan todas las exigencias de este servicio.