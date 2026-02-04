¿Quién es Ismael Ruiz, el presidente vecinal más joven de Lleida con sólo 27 años?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ismael Ruiz, con tan sólo 27 años, ha sido designado nuevo presidente de la Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) en Lleida. Esta elección lo convierte en el líder más joven en la historia de la asociación, fundada el año 1962.

Ruiz, conocido como Isma, tiene una década de experiencia como técnico de emergencias sanitarias (TES), trabajo que compagina con sus estudios actuales del grado de Infermeria. Su vinculación con Orvepard no es reciente, ya que presidió la comisión de fiestas (2022-2025).

Ruiz tomará el relevo de Joan Torné, quien ha estado al frente de la entidad los últimos 4 años, y ahora cede su sitio. Torné, que ejercerá la presidencia de la comisión de Deportes, justificó su decisión afirmando que "creo que ya era el momento de dar un paso al lado, necesitamos a más personas jóvenes en primera línea". Esta transición se formalizó durante la asamblea general de Orvepard, celebrada el pasado sábado. En este encuentro, se presentó una única candidatura que, además de Ismael Ruiz, incorporó a cinco jóvenes más del barrio a la junta directiva.