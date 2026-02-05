Acusan a un empleado de hotel de abusar de una niña de 15 años

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Me empujó contra la pared, me agarró por el culo y empezó a darme besos y mordiscos por el cuello. Hacía fuerza y me apretaba y forcejeamos. Yo no quería”. Esto es lo que aseguró ayer ante la Audiencia de Lleida una joven de 19 años de Mijas (Málaga) que en abril de 2022 (entonces tenía 15) denunció por abusos a un empleado de un hotel de Espot durante la excursión de fin de curso de 4º de la ESO de su instituto. Un relato que corroboraron sus compañeros y las tutoras y que psicólogas catalogaron de “creíble porque no hay sugestión, presión detrás de él o un testimonio falso”. El acusado, de unos 30 años, lo negó. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron que sea condenado a cuatro años de prisión mientras que la defensa pidió la absolución, aunque la semana pasada consignó 1.500 euros para hacer frente a una posible indemnización en caso de condena.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la madrugada del 15 de abril de 2022 en un hotel de Sort donde se alojaban alumnos de 4º de la ESO de un instituto malagueño. La denunciante, que declaró por videoconferencia, explicó que “mi novio, que estaba en otra habitación, tenía mi mochila y el cargador del móvil y quedamos que iría a buscarlo. No podíamos salir de la habitación porque estaban los profesores controlando. Salí y me encontré al chico que nos servía la comida y que también hizo de DJ en la fiesta y me dijo que me ayudaría”. Según su versión, la llevó hasta cerca de su habitación. “Él me engañó, cuando me di cuenta ya era demasiado tarde”, añadió. Tras escapar, fue a la habitación de su chico, que estaba con compañeros. El joven explicó que “estaba llorando, con una crisis de ansiedad y me dijo que el DJ le había manoseado y ella no quería”. Avisaron a otras compañeras y finalmente a la tutora. La docente afirmó que “estaba muy afectada porque el chico del hotel había intentado abusar de ella”.

Al día siguiente presentaron la denuncia ante los Mossos d’Esquadra. También avalaron el relato las psicólogas que la atendieron. En cambio, el acusado, que declaró último y solo respondió a preguntas de su letrado, explicó que solo quiso ayudar a la chica para evitar que fuera descubierto por sus profesores, que solo le dio la mano y negó que intentara forzarla.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron una condena de cuatro años de cárcel y otros cuatro de libertad vigilada por un delito de abuso sexual. Además, piden que se le imponga una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación y que indemnice a la víctima con 3.000 euros.