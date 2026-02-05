Curso de educación inclusiva conjunto para estudiantes y docentes

La primera sesión del curso tuvo lugar ayer en el campus de Cappont de la UdL. - AMADO FORROLLA

Veinte estudiantes de Educación y otros veinte docentes de Primaria y Secundaria participaron ayer en la primera sesión del curso Ideate, una iniciativa de la Universitat de Lleida (UdL) en colaboración con los servicios territoriales de Educación y la asociación Down Lleida para “mejorar la educación inclusiva a través de la digitalización”, explicó la catedrática y profesora de la UdL Gemma Filella. Se trata de un proyecto europeo conjunto con universidades de Rumanía, Grecia, Alemania e Italia. “Publicaremos el programa de formación en una plataforma web educativa a la que podrá acceder toda Europa”, afirmó.

La primera edición del curso, a modo de prueba piloto, consiste en cuatro sesiones teóricas y prácticas sobre los principios legales de de la educación inclusiva, las competencias necesarias para llevarla a cabo, técnicas de gestión en el aula y el uso de herramientas digitales para favorecer la no discriminación de ningún alumno por cualquier motivo, según explicaron las responsables de Educación a cargo del curso, Marta Castellà, Gessamina Vallès y Patrícia Elvira.

“Mantener la máxima actualización para favorecer la creación de un sistema educativo inclusivo es una gran oportunidad”, explicó Meritxell Soler, una de las alumnas, que lleva 20 años ejerciendo como maestra. Otro alumno es David Hernández, estudiante de segundo de Educación Primaria en la UdL, que valoró que “es importante un cambio para favorecer una inclusión real”.

La referente de Educación de Down Lleida, Eva Betbesé, valoró que “queda mucho camino, pero se está avanzando mucho con proyectos como este para hacer un cambio de mirada”.