Dos detenidos más por la paliza que dejó en coma a un hombre en la zona de pubs de Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas más por su presunta participación en la brutal paliza a un hombre de 37 años la madrugada del 23 de noviembre en la zona de los Vinos de Lleida. Después de que el 27 de noviembre arrestaran a un menor de edad, tal como adelantó SEGRE, este miércoles arrestaron a un joven de 18 años y a otro menor de edad, acusados de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre, a las 2:18 horas, cuando un grupo de jóvenes agredieron violentamente a un hombre, de 37 años, en la calle Sant Martí de Lleida. A consecuencia de la agresión, la víctima resultó herida muy grave y hospitalizada en un centro sanitario.

A partir de estos hechos se abrió una investigación para averiguar la identidad de los agresores. Agentes de la Unidad de Investigación del ABP Segrià se hicieron cargo del caso y abrieron diferentes líneas de trabajo que permitieron, cuatro días después, detener a un menor implicado en la agresión. Según ha explicado la policía, el trabajo policial continuó con el fin de identificar el resto de implicados. Finalmente, este miércoles por la mañana se ejecutó la segunda parte de la investigación con la detención en Lleida de dos personas más, un hombre de 18 años y otro menor de edad. Además, este menor, también sería el autor de un robo con violencia cometido este fin de semana en la avenida Alcalde Porqueres.

Los dos detenidos de ayer han pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y de Fiscalia de Menors.