El CIRE de Raimat, de reinserción de reclusos, colabora con unas 20 empresas

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, puso ayer en relieve la "colaboración imprescindible" que mantienen el taller exterior del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de Raimat y la veintena de empresas para las que trabaja para hacer posible una segunda oportunidad en formación y trabajo de personas internas en el Centre Penitenciari Ponent. Actualmente da empleo a medio centenar de reclusos. Gil visitó ayer el taller para conocer de primera mano las actividades que lleva a cabo, acompañada de la delegada de Justicia, Anna Miranda, el jefe de producción de los talleres, Josep M. Morell, y la directora del Centre Penitenciario Obert de Lleida, Maria Dolors Basallo.

La producción en el taller se centra en tareas de cerrajería y carpintería. En cuanto al primer ámbito, por ejemplo, el CIRE monta y pinta los contenedores con los que Troballes (Cáritas) efectúa la recogida de ropa utilizada, y utensilios y maquinaria agrícola. En cuanto a carpintería, fabrica cajas para vinos y cavas y otro mobiliario. Actualmente trabajan en los muebles del nuevo Centre Obert de Barcelona, en la Zona Franca, que entrará en servicio este año y que tiene una capacidad para 800 reclusos, y suministran a los juzgados de Violencia sobre la Mujer (VIDO).