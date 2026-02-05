Los empresarios reclaman que el nuevo POUM reduzca la burocracia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Crecimiento ordenado, clarificar la limitación de alturas, delimitación de sectores y, sobre todo, menos burocracia. Estas son las principales demandas que los empresarios de diferentes sectores reclamaron ayer que incluya el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal que está tramitando el ayuntamiento y que les presentó el alcalde, Fèlix Larrosa, en la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lleida (COELL). Larrosa aseguró que el documento es “una propuesta de ciudad que facilitará la actividad económica” y que quiere que “sea lo más consensuado posible”. En cuanto a los trámites para la construcción de viviendas y nuevas actividades, remarcó que “una de las novedades del POUM será que ya delimitará de forma muy concreta los usos que podrá acoger cada espacio, lo que comportará un reducción de la burocracia”. Añadió que también prevé el nuevo recinto ferial, la ampliación del polígono El Segre, la consolidación del Turó de Gardeny y la reconversión de áreas industriales en la trama urbana en zonas residenciales.