“Estamos aquí contra nuestra voluntad, querríamos estar en clase con el alumnado”

Decenas de docentes de Tàrrega se concentraron a las 10.30 horas en la plaza Major, donde leyeron un manifiesto. Corearon Ja n’hi ha prou, lucieron pancartas y afirmaron que “estamos aquí contra nuestra voluntad, querríamos estar en clase con nuestro alumnado, pero tenemos un sistema tan trinchado que hemos tenido que salir a defenderlo”. Detallaron que quieren recuperar el poder adquisitivo perdido y ratios más bajas porque “28 alumnos en Primaria y más de 30 en Secundaria no hay quien lo aguante”. “Estamos hartos”, subrayaron. Ya hubo protestas primera hora, con cortes de tráfico entre las 7.45 y las 9.00 en avenidas como Tarragona, Josep Tarradellas, Onze de Setembre y Ondara.

En las escuelas Maria Mercè Marçal, Jacint Verdaguer y Àngel Guimerà solo hubo servicios mínimos y asistieron entre un 10% y un 25% de alumnos. En el instituto Manuel de Pedrolo, el seguimiento fue masivo entre el profesorado y solo acudió un 4% de alumnos de ESO y ninguno de educación postobligatoria. En el Alfons Costafreda, secundó el paro el 50% de profesorado y el 60% de alumnado.

En Cervera no hubo protestas porque los docentes acudieron a la manifestación de Lleida. El seguimiento en la escuela Jaume Balmes fue del 70% del claustro y en los centros Mossèn Arqués y Les Savines solo hubo servicios mínimos. En el instituto La Segarra hicieron huelga 70 docentes de 90 y en el Antoni Torroja, la mitad del profesorado.

En Mollerussa, la huelga tuvo un impacto notable, con una afectación media del 42% del alumnado y del 44% del profesorado, unos 1.100 alumnos ausentes sobre los 2.650 de las escuelas e institutos. En el colegio Pompeu Fabra, hizo huelga el 46% del profesorado y el 37% del alumnado. En los colegios Les Arrels e Ignasi Peraire fue un 50% y un 30%, respectivamente. En el instituto Salt del Duran, la secundó el 50% de los docentes y el 48% de los estudiantes. El centro con mayor impacto fue el instituto La Serra, con un seguimiento del 91% del profesorado y del 89% del alumnado de ESO y Bachillerato. En el Terres de Ponent, fue del 22% y el 50%, respectivamente.