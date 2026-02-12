Los sindicatos critican que Educación no les ofrezca “nada” para mejorar sus condiciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los docentes tomaron de forma masiva las calles de las principales capitales catalanas para reclamar mejoras laborales y sindicales, y criticaron que el departamento de Educación no les haya trasladado “nada” para mejorar su condiciones. Así lo aseguraron los sindicatos convocantes tras reunirse con el director general de Profesorado, Josep Maria Garcia. El responsable de acción sindical de USTEC·STEs, Andreu Mumbrú, dijo al salir del encuentro que el departamento les ha emplazado a la mesa del 19 de febrero para comunicarles su propuesta. “Cuánto más tiempo necesitan para plantear alguna respuesta porque hace meses y años que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes es insostenible”, lamentó Munbrú, que añadió que, si el departamento “no es capaz de resolver el conflicto, que lo haga el Govern y su presidente”. Por su parte, el secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, aseguró que al departamento “le ha quedado claro” que el 19 de febrero tiene que venir con una propuesta, porque si no “habrá huelga en marzo”.

En cuanto a las protestas, en Barcelona se manifestaron un total de 25.000 docentes según la Guardia Urbana y 70.000 según los sindicatos, que salieron desde los Jardinets de Gràcia, bloquearon la avenida Diagonal y subieron por la calle Aribau hasta la Via Augusta, donde se concentraron ante la sede del departamento gritando “les vostres filles son alumnes nostres”. También tiraron globos de pintura verde y vallas que los separaban del recinto.

En Tarragona los sindicatos educativos congregaron a unas 4.500 personas, que llenaron la Rambla Nova con silbatos, pancartas y gritos como “menys policia, més educació” o “Niubó què passa, que privatitzes massa”. La marea amarilla recorrió todo el vial hasta la delegación de Educación, donde hicieron una sentada. Por otro lado, en Girona salieron a la calle unos 12.000 docentes según fuentes policiales, mientras que los sindicatos remarcaron que el seguimiento en los centros gerundenses era del 85%, “Es una huelga masiva y hacía tiempo que no se veía”, dijo la portavoz de USTEC en la provincia, Glòria Polls. También hubo protestas en Tortosa, que congregaron a 4.000 personas, y Manresa. Por otro lado, cientos de docentes cortaron carreteras como la C-55 de la capital del Bages, la C-59 de Moià, la C-31 de L’Hospitalet de Llobregat, la C-58 de Sant Quirze o la C-37 de Valls. Pero sin duda los cortes de vías que más afectación generaron fueron los de la Diagonal de Barcelona y la Ronda Litoral, lo que provocó momentos de tensión entre los manifestantes y los Mossos d’Esquadra.