Momentos de tensión con los Mossos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Numerosas brigadas antidisturbios de los Mossos d'Esquadra custodiaron ayer los edificios públicos ante los que se concentraron los docentes, como los servicios territoriales de Educación (en la calle Pica d'Estats), la delegación del Govern (en Lluís Companys) o la sede local del PSC (en Blondel). Representantes sindicales intentaron entrar en los servicios territoriales para hablar con el delegado de Educación, pero los Mossos lo impidieron inicialmente, generando forcejeos y que alguna pancarta volara. Finalmente, los portavoces entraron.

En otros puntos de Catalunya también hubo momentos de tensión, como durante el corte de la carretera C-32 en Mataró, en plena hora punta a las siete y media de la mañana. Un amplio dispositivo policial intentó evitar que un centenar de docentes paralizara el tráfico, con vehículos antidisturbios en los accesos, y durante el corte algunos manifestantes incluso recibieron golpes de porra.

Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP registraron ayer una petición de comparecencia de Núria Parlon, consellera de Interior, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para dar explicaciones sobre hechos que consideran graves por parte del cuerpo policial por una supuesta vulneración del derecho de huelga del profesorado.