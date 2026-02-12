Nuevas escaleras para la pasarela de la estación de tren de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Diez meses después de la retirada de las escaleras metálicas de acceso a la pasarela que conecta la plaza Ramon Berenguer IV con Pardinyes, los operarios han instalado la plataforma que sustenta las nuevas, que serán de obra. La empresa que ejecuta las obras de la estación de autobuses, por encargo de la Generalitat, retiró las anteriores metálicas el 9 de abril de 2025 con la ayuda de una gran grúa. Sufrían una fuerte corrosión en su estructura a causa de las cargas eléctricas parásitas derivadas de la línea férrea de alta velocidad y de la convencional. Para evitar que repita esta situación, las nuevas escaleras serán de material de obra y ayer se llevaban a cabo los trabajos de encofrado.

Durante todo este tiempo, los peatones que utilizan la pasarela han tenido que usar la rampa de acceso o el ascensor, aunque en muchas ocasiones está averiado. Además, a causa de los actuales trabajos en la fachada de los Docs, el espacio para pasar por este punto es muy estrecho.

La nueva estación de autobuses está casi a punto, después de cerda de dos años de obras y 40 millones de euros de inversión, y probablemente será inaugurada en marzo. Los trabajos para construir la terminal en los Docs y el entorno la antigua harinera La Meta ya están listos y solo faltan algunos acabados, retirar materiales de obra y poner en marcha los semáforos para regular la entrada y salida de buses por Príncep de Viana. En Comtes d’Urgell hay una entrada peatonal. La terminal conserva las bóvedas modernistas de los Docs, que cubren casi la mitad de la espaciosa zona donde están los 28 andenes.