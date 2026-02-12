Ultiman la pavimentación de Balmes entre Ricard Viñes y Cervantes - AMADO FORROLLA

El ayuntamiento tenía previsto finalizar ayer la pavimentación del tramo de Balmes entre las plazas Ricard Viñes y Cervantes. Con esta actuación quedará prácticamente terminada la obra de renovación de las conducciones y las aceras, a falta solo de pequeños remates y del mobiliario.

En Rovira Roure aún seguiran trabajando unos días en la esquina con Ricard Viñes, a la altura de la sede de los servicios territoriales de Salud.