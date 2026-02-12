Veintiséis ofertas para el proyecto del hub en el convento de las Josefinas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La licitación para la redacción del proyecto básico y ejecutivo del futuro hub cívico Acadèmia, en el antiguo convento de las Josefinas y que incluye un alojamiento temporal de unas 25 plazas para personas sin hogar, ha despertado un gran interés, puesto que ha recibido 26 ofertas.

Se han presentado empresas de Lleida, Solsona, Barcelona, Sant Cugat, Terrassa, Rubí, Tarragona, Valencia, Alicante, Santillana del Mar, Torrelavega e incluso una Unión Temporal de Empresas con participantes de Italia. Una vez abierto el primer sobre, la mesa de contratación ha requerido a 17 que aporten más documentación. El presupuesto de licitación es de 224.683,93 euros.

Este equipamiento, igual que el previsto en la antigua escuela Balàfia, ha provocado rechazo vecinal. En este último barrio ya han organizado tres manifestaciones, caceroladas diarias y recogida de firmas, y prevén otra protesta para mañana.

Al respecto, Vox reclamó ayer que el gobierno municipal en la comisión de Acción e Innovación Social que “haga un cambio de rumbo y escuche a los ciudadanos de todos los barrios que viven con preocupación los proyectos de hubs cívicos, con albergues encubiertos”. También quiere que “en la memoria anual de ayudas de 2025 aparezcan las nacionalidades de quienes las han recibido”.