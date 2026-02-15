El bus urbano de Lleida supera a los 7,5 millones de viajeros en el 2025

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El servicio de transporte público urbano de Lleida ha registrado a 7.553.140 viajeros durante el 2025, un incremento del 3,46% con respecto al año anterior, con 252.887 personas usuarias más. Les datos consolidan la tendencia al alza del autobús como alternativa de movilidad dentro de la ciudad.

Según el estudio anual, la mayoría de líneas presentan resultados positivos. La L7 Costa Magraners-Secà es la que más crece, con 232.115 viajeros más (+10,85 %), seguimiento de la L6 Mercat Bordeta-Arnau de Vilanova (+5,83 %) y la L4 Pardinyes-Mariola (+8,32 %). Este comportamiento refleja la vitalidad de las conexiones entre barrios con alta actividad económica, educativa y social.

En el ámbito normativo, el nuevo Reglamento del servicio, aprobado definitivamente y publicado en el BOP el 10 de febrero de 2026, entrará en vigor el 4 de marzo. El texto actualiza derechos y deberes de las personas usuarias y refuerza criterios de accesibilidad y convivencia.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Lleida impulsa un rediseño integral de la red para modernizarla, hacerla más comprensible y adaptarla a las necesidades actuales y futuras de movilidad, con especial atención a las líneas con más demanda.