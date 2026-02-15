La 'Cursa dels Llits' de Lleida: de las balizas V16 al caos de Renfe

La Cursa dels Llits de Lleida celebrada este año ha contado con la participación de 15 equipos que han recorrido las calles del centro histórico de la ciudad. El acontecimiento ha combinado velocidad, creatividad y pruebas de habilidad.

Las camas participantes han destacado por su originalidad. Algunos equipos han apostado por temas de actualidad como las balizas V16, la compañía ferroviaria Renfe o la peste porcina africana, mientras que otros han optado por temáticas más clásicas inspiradas en la cultura egipcia o mexicana. Esta diversidad de propuestas ha llenado de color y humor el recorrido urbano.

Recorrido y pruebas durante la competición

El trazado de la carrera ha tenido el punto de salida al lado de la iglesia de Sant Llorenç, desde donde los participantes han bajado a toda velocidad por la calle de la Palma hasta llegar al Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI). La línea de meta se ha establecido antes de Sant Joan, completando un itinerario que atraviesa zonas emblemáticas del casco antiguo leridano.

Desafíos para los equipos participantes

Durante el descenso, los equipos han tenido que superar varias pruebas que han puesto a prueba sus habilidades. Entre los retos establecidos, los participantes han tenido que caminar con una pelota entre las rodillas, demostrar su puntería tirante bolos y responder preguntas de cultura general. Estas actividades han añadido dificultad a la competición más allá de la simple velocidad en el descenso.