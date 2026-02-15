Premios al Guindàvols por aplicar la IA en el sector textil

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El instituto Guindàvols, de Lleida, recibió recientemente un premio en el EdTech Congress Barcelona por un proyecto que utiliza la inteligencia artificial para mejorar la atención en el ámbito laboral, concretamente en el sector textil, dirigido por las profesoras Sònia Gil y Carme Moltó. La iniciativa, enmarcada en el proyecto de síntesis del ciclo de Formación Profesional (FP) de grado medio de Confección y Moda y en la que participaron trece estudiantes de segundo, promueve el uso de esta tecnología para simular procesos reales de la producción textil, desde la elección de materiales, al diseño y el marketing, entre otros.

Las docentes explicaron que con las herramientas de IA los alumnos puedieron elaborar su dossier de manera más profesional, unos simulando ser una empresa pequeña y otros una de mayores dimensiones. Además, tuvieron que justificar por qué razón emplearon una herramienta u otra y llegaron a la conclusión que les ayudó en todos los procesos de su producción, a agilizarlos y mejorarlos, pero que se debe usar con responsabilidad.

Este mismo proyecto ya fue reconocido el año pasado en el Concurso Iberoamericano de Inteligencia Artificial en Educación, organizado por la Fundación María Paula Alonso y dotado con 10.000 euros. Participaron centros del Estado y de Latinoamérica.