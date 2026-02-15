Un condenado por 40 kilos de marihuana alega consumo propio

La Audiencia de Lleida ha condenado a 3 años y 11 meses de prisión y al pago de una multa de 150.000 euros a un hombre que fue detenido en septiembre de 2024 por traficar con marihuana en el Centro Histórico de Lleida, droga que cultivaba en una torre de Vilanova de la Barca. El tribunal confirma la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal 2 de Lleida y rechaza el recurso presentado por la defensa. El acusado solicitaba reducir la pena al alegar que la droga intervenida, más de 40 kilos de marihuana, era para consumo propio, el suyo y el de siete familiares más. La Audiencia no lo considera creíble, de hecho, la califica de “absolutamente inasumible”. Además de considerar que no ha quedado acreditado que fuera consumidor habitual, señala que el autoconsumo está establecido en 20 gramos diarios, por lo que la droga intervenida daría para 4 kilos de marihuana al mes entre todos y con reservas para 10 meses.

Asimismo, el tribunal remarca que el acusado ya ha sido condenado en otras ocasiones por tráfico de drogas y que los agentes le pudieron ver entrando y saliendo de la torre donde intervinieron la marihuana haciendo labores propias del cultivo de marihuana. Los agentes, según la sentencia, también pudieron comprobar cómo entraban varias personas al día a su piso en Lleida y que hizo intercambios de cogollos de marihuana en la vía pública a cambio de dinero.

La Audiencia también confirma la pena por un delito de defraudación eléctrica, ya que la plantación de marihuana estaba enganchada de forma fraudulenta a la luz. En este caso, la defensa alegaba que el cable que salía de la casa del acusado podría haber sido instalado por otra persona, como algunos de sus familiares que iban a la casa. En este sentido, la sentencia señala que el condenado estuvo disfrutando del suministro eléctrico y lo hizo “plenamente consciente de que no había suscrito ningún contrato con la empresa distribuidora y sin abonar nada por tal suministro”. Por este delito, el juzgado le impuso una pena de multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización a la distribuidora de más de 2.200 euros. En la torre, los Mossos intervinieron 50 plantas de marihuana, con un peso de 36,5 kilos, y cogollos de marihuana, de los que se obtuvo 3,6 kilos, además de básculas de precisión y una máquina para sellar bolsas de plástico.