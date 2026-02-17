Estrenan el nuevo oratorio islámico en el barrio de Cappont de Lleida
La comunidad Ibn Hazm ya ha empezado a rezar en este nuevo espacio
El nuevo oratorio de la comunidad islámica Ibn Hazm en la avenida Alacant, en el barrio de Cappont, ya está en funcionamiento. Tiene un aforo máximo de dos-cien personas y permitirá que los fieles dejen de rezar en cobertizos de la Feria de Lleida.
Sin embargo, no podrá acoger las plegarias multitudinarias de muchos viernes y fines de semana, y de final del ramadán. Precisamente, en principio este mes santo para los musulmanes empezará mañana por la noche.
Lleida
Lleida estrena nuevo oratorio musulmán en Cappont, con aforo para 200 personas
Marc Carbonell