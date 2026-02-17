Estrenan el nuevo oratorio islámico en el barrio de Cappont de Lleida

La avenida de Alicante número 9 del barrio de Cappont de Lleida donde los musulmanes han abierto un oratorio.Ignasi Gómez / ACN

El nuevo oratorio de la comunidad islámica Ibn Hazm en la avenida Alacant, en el barrio de Cappont, ya está en funcionamiento. Tiene un aforo máximo de dos-cien personas y permitirá que los fieles dejen de rezar en cobertizos de la Feria de Lleida.

Sin embargo, no podrá acoger las plegarias multitudinarias de muchos viernes y fines de semana, y de final del ramadán. Precisamente, en principio este mes santo para los musulmanes empezará mañana por la noche.