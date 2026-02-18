El Santa Maria reforma sus edificios en desuso para tener más consultas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Con el objetivo de ganar espacios asistenciales, el hospital Santa Maria recuperará próximamente dos edificios históricos de su recinto que estaban en desuso. Por una parte, ya están en fase avanzada las obras de restauración del antiguo CAP, ubicado en el centro de los jardines. Allí se están habilitando 17 nuevas consultas y cuatro despachos que se podrán transformar en consultas si es necesario, según detalló una portavoz del centro. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1.998.426 euros.

Por otra parte, la empresa pública que gestiona el hospital, GSS, licitó la semana pasada la reforma interior de una parte de los edificios novecentistas que dan acceso al recinto desde la avenida Rovira Roure. Con una partida de 498.721 euros, se actuará en el ala ubicada a la derecha (desde Rovira Roure) del arco de acceso, donde antes estaba el centro de rehabilitación ambulatoria del Segrià (CRAS). Se trata de la última parte que queda por reformar del conjunto, que también acoge el centro de salud mental Segrià y el centro de atención a drogodependencias (CAS).

En este edificio centenario de planta baja está previsto ubicar una sala polifuncional de 113 m2 con varias mesas y sillas para usos administrativos, así como dos despachos y una sala de formación. “Nos permitirá vaciar todos los espacios administrativos del edificio principal y cederlos a los profesionales sanitarios para la atención de las personas”, explicó el gerente del hospital, Alfons Segarra. El Santa Maria ya trasladó una parte de su área administrativa a una nave en Cappont hace dos años, lo que ha permitido ampliar la unidad de Urgencias de salud mental.

Por otra parte, GSS también ha sacado a concurso este mes las obras de rehabilitación energética de la envolvente térmica del edificio principal del Santa Maria, lo que implicará una reforma integral de las fachadas. Con un presupuesto de 738.261 euros, se reformarán primero 1.640 m2 de las fachadas que lo precisan con más urgencia.

Asimismo, el hospital ha contratado recientemente obras de impermeabilización de toda la cubierta de la UCI, donde se tuvieron que cerrar temporalmente dos boxes al aparecer goteras.