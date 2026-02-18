La Paeria avanza trámites para los viales de acceso a Torre Salses

La Paeria avanza los trámites para la construcción de los nuevos accesos a la zona de Torre Salses, el plan parcial SUR 42 entre La Bordeta y Els Mangraners en la que Promenade impulsa un parque comercial y de ocio que tiene previsto poner la primera piedra el próximo día 26. Por una parte, la junta de gobierno aprobará mañana inicialmente el proyecto constructivo para la prolongación de la calle Francesc Bordalba i Montardit, ubicada en el SUR 42, hasta conectar con la calle Almeria, en Els Mangraners. Y por otro, la próxima semana dará luz verde a la licitación de la prolongación y desdoblamiento de la avenida Víctor Torres, que pasará de dos a cuatro carriles y será el principal acceso a Torre Salses, según confirmó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa.

Recordó que estos viales están previstos desde hace mucho tiempo y apuntó que en Francesc Bordalba está proyectado un futuro nuevo aparcamiento para el cementerio. Asimismo, destacó que la promotora del parque comercial, Promenade, puso a disposición de la Paeria los 9,2 millones de euros que costarán los trabajos para su construcción y mejorar así el acceso a la nueva zona de crecimiento comercial y residencial.

En este sentido, el ayuntamiento ha puesto a la venta 16 parcelas de entre 500 y 600 metros cuadrados en la zona de Torre Salses destinadas a viviendas unifamiliares. Unos terrenos que son de titularidad municipal en las calles Josep Betriu y Josep Maria Minguella, que tienen un coste de 42.646 y 49.995 euros.

ERC: “Las obras del parque comercial no pueden empezar el día 26”

ERC alerta de que “las obras del centro comercial de Torre Salses no se pueden ejecutar antes que las obras de los viales de acceso, que no tienen ni siquiera aprobados definitivamente los proyectos”. Argumenta que así lo indica la normativa urbanística, el convenio entre la Paeria y Promenade y la licencia de construcción. Sobre esta última, detalla que establece que “la construcción de los edificios no residenciales estará sujeta a la previa puesta en servicio” de la prolongación de los viales Víctor Torres y Francesc Bodalba i Montardit. Añade que se prevé, como excepción, que se puedan ejecutar simultáneamente la construcción del centro comercial y los accesos si la promotora aporta una garantía equivalente al coste de los viales. ERC estima que los trámites para comenzar los accesos no estarán listos antes de entre 4 y 6 meses.