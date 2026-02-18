La PAH denuncia un supuesto acoso inmobiliario de la Sareb, que lo niega

Una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparon ayer las oficinas de la Agència de l'Habitatge de Catalunya para denunciar que los vecinos de al menos cuatro bloques de viviendas de alquiler sufren acoso inmobiliario por parte de la Sareb. Unas acusaciones que esta empresa pública rechazó. Los edificios están en los barrios del Clot, Pardinyes y Universitat y suman más de 150 viviendas. Desde la PAH aseguraron que sus inquilinos son vulnerables “y están recibiendo condiciones abusivas y subidas de precio de hasta el 50%”. Un hecho que se produce “en pleno proceso para que estos bloques pasen de la Sareb a Casa47”, la entidad estatal para gestionar vivienda pública. Por ello, la PAH considera que estas familias “pueden quedar excluidas de un alquiler asequible” y hay otros pisos de la Sareb que no está previsto que pasen a ser de Casa47, “lo que las expone a la privatización”. La PAH informó que le director de Habitatge, David Freixa, se comprometió a trasladar sus peticiones, abrir una mesa de negociación local “para evitar la privatización de los activos de la Sareb que no pasen a ser de Casa47” y garantizar que el traspaso de activos se haga “sin subidas de precio ni cláusulas abusivas”. Por su parte, un portavoz de la Sareb señaló que cuando detectan familias vulnerables en pisos de su propiedad “se les ofrece un alquiler social de acompañamiento”, que establece, entre otras condiciones, “que su precio no puede superar el 30% de los ingresos familiares”. Sin embargo, “si los ingresos superan el umbral de vulnerabilidad, se debe revisar el precio del alquiler, ya que no se aplica esta bonificación”. Un hecho que, según la propia Sareb, podría ser la razón de las denuncias de supuestas subidas abusivas de la PAH. Sin embargo, remarcó que esta medida, “pese a estar prevista, nunca se ha aplicado”, y dijo que en la provincia tienen 270 alquileres de este tipo.