Reclaman 1,2 millones a un cirujano plástico por daños a una actriz

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un juzgado de Barcelona acogió ayer la primera sesión del juicio civil contra el cirujano plástico por la demanda interpuesta por la actriz leridana Blanca Espino, que le reclama casi 1,2 millones de euros por supuesta mala praxis. La intérprete, como ya informó este periódico el pasado julio, ha tenido que someterse a ocho operaciones (con otros cuatro médicos) para intentar reparar las secuelas derivadas de la actuación del médico demandado, en un caso que avanzó La Vanguardia. Todo ello le ha provocado secuelas físicas y psíquicas y “un lucro cesante ya que no ha podido continuar con su actividad profesional”, según explicó ayer su abogada, Carmen Balfagón.

La demanda sostiene que la actriz acudió al cirujano para una operación que no revestía dificultad. Se trataba de solventar un pequeño sobrante de tejido que le había quedado tras una cirugía a la que se sometió por un desgaste óseo mandibular. La intérprete se sometió a una primera cirugía con el médico ahora demandado y el resultado fue pésimo, ya que según la demanda quedó “sin sensibilidad en el mentón, al haber sido este limado en toda su extensión”. Luego el cirujano le inyectó trigón depot (un corticosteroide) “en los laterales del mentón por inflamación”. Según explicó a este diario la madre de Blanca, esto lo hizo sin consentimiento. El cirujano le hizo cinco operaciones que causaron secuelas físicas y psíquicas muy graves que posteriormente intentaron reparar otros cuatro médicos con ocho operaciones.

En la vista de ayer declaró el acusado, que negó que hubiera mala praxis y dijo que el resultado fue responsabilidad de la demandante. También intervinieron los facultativos que posteriormente operaron a la demandante. Está prevista una segunda sesión para mediados de marzo en la que declararán peritos de ambas partes. La jueza declinó que Blanca Espino declarara.

Condenado dos veces y absuelto una vez en otros casos en Lleida

■ Este cirujano ha sido condenado al menos dos veces en Lleida. En 2017, aceptó indemnizar con 19.400 euros a una mujer que le denunció por las secuelas que sufrió después de someterse a un retoque estético en la cara. En 2018, la Audiencia le condenó a un año y seis meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de su profesión por un delito de lesiones por mala praxis en una operación de estética a una mujer a la que causó 20 perforaciones en el intestino y dejó con graves secuelas que le obligaron a pasar dos meses en la UCI. En cambio, fue absuelto de la supuesta negligencia en el posoperatorio de una abdominoplastia a una leridana. La Fiscalía solicitaba seis meses de prisión, seis de inhabilitación y que pagara una indemnización de 220.900 euros.