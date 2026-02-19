Los usuarios de los autobuses urbanos piden aumentar frecuencias, horarios y más líneas

Aumentar las frecuencias y los horarios de mañana y tarde, crear nuevas líneas, que haya recorridos más directos y rápidos en puntos clave de la ciudad y mejorar las paradas. Estas son, por orden de preferencia, las propuestas que los ciudadanos hacen a la Paeria para mejorar el servicio de autobuses urbanos a través de una encuesta online y los talleres participativos que hizo a lo largo del pasado año, en las que también se incluyen ideas para incrementar los usuarios de transporte público.

La demanda de aumentar las frecuencias ha sido la que más apoyos ha recibido. Concretamente, los ciudadanos piden que se mejoren especialmente las de las líneas L1 (Interior); L2 (Ronda-Hospitals); L3 (Exterior-Hospitals); L5 (Cappont-Arnau de Vilanova); y L8 (Balàfia-Clot-Centre), ya que son la que consideran que están “por debajo de la media” en este aspecto. Sobre el incremento de los horarios por la mañana y por la tarde, las líneas en las que se reclama que se aplique esta mejora son la L1, L3 y L5; líneas que, junto con la L6 (Mercat Bordeta-Agrónoms Tanatori), L8 y L10 (Gran de Llívia-Caparrella), también plantean que hagan recorridos más directos y por puntos clave de la ciudad y los barrios que cubren. En cuanto a la demanda de crear nuevas líneas y ampliar la cobertura de las ya existentes, los ciudadanos proponen que esta última mejora se centre en la L1, L3, L5, L8 y L10. Por último, la mejora de las paradas y la accesibilidad en general debería centrarse en las líneas L3, L5, L6, L8 y L10.

La encuesta también recoge la opinión de los usuarios potenciales del transporte público, y no es buena. De hecho, suspenden todas las categorías que ha diseñado para valorar el servicio. La que tiene la nota más baja es la frecuencia de paso con un 3,7 sobre 10, que afecta a todas las líneas salvo la L1 y la L2. La segunda peor valorada es la cobertura en todos los barrios de Lleida con un 3,9 y solo “salvan” a la L5. Tanto la conexión entre barrios como con otros modos de transporte tienen la misma valoración, un 4,2, mientras que la accesibilidad de las paradas se lleva un 4,3. Por último, las calidades que rozan el aprobado son el tiempo de viaje, con un 4,7, y el confort y seguridad, con un 4,8.

Por otro lado, el transporte a demanda de l’Horta es un servicio desconocido para la mayoría de usuarios. El 67% no lo conoce y solo un 3% lo utiliza y su nota media es de 3,6 sobre 10.

Biloba asegura que ya dispone de bus entre mayo y septiembre

Un responsable de la discoteca Biloba, ubicada en la calle Ivars d'Urgell, al pie de la LL-11, aseguró ayer que ya disponen de un servicio de un autobús para sus usuarios de mayo a septiembre. Señaló que para eventos puntuales en otros meses no lo ofrecen, pero sí dentro de su temporada habitual de apertura.La licencia para este establecimiento está vinculada precisamente a tener en marcha este servicio. El portavoz de Biloba responde de este modo a las declaraciones del grupo municipal de Junts, que instó al gobierno de la Paeria a hacerles cumplir esta obligación. Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que la nueva línea de bus nocturno debe ser complementaria de la implantada por la discoteca. Asimismo, el responsable del local señaló que también han mantenido reuniones con la Guardia Urbana y han habilitado un carril taxi para facilitar el acceso de estos vehículos.