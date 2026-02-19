Nuevo perfil oficial de Juneda en Facebook tras el robo del antiguo y el caso de las series coreanas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Juneda ha creado un nuevo perfil oficial en la red social Facebook, después de que el antiguo le fuera arrebatado en otoño del pasado año. Desde entonces, el viejo perfil emite una serie coreana que lleva más de 800 capítulos y es vista por miles de usuarios de todo el mundo.

El nuevo perfil del ayuntamiento en Facebook advierte que “es la única página oficial del ayuntamiento de Juneda” en esta red social. Por el momento, tiene pocos seguidores. Esto contrasta con los miles de visitas que recibe todavía la página antigua, con un público fiel a la serie oriental y mucho mejor posicionada que la nueva en buscadores como Google.

Para Villas, el escaso número de seguidores del nuevo perfil en Facebook “es algo normal, puesto que se trata de una página de información municipal”. La última información que publicó fue la visita del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, a la localidad el pasado sábado 14.

Según Villas, el dominio municipal en la plataforma estadounidense fue usurpado desde los Estados Unidos entre finales de octubre y mediados de noviembre. Los informáticos del ayuntamiento han intentado recuperarlo demostrando que se trata de una página oficial de una institución municipal, “pero no ha sido una tramitación fácil y se ha preferido crear uno nuevo”, dijo el primer edil. Añadió que el que se ha generado ahora es más seguro para evitar otro robo en el futuro.

La aparición de la serie coreana en la antigua página de Facebook municipal causó sorpresa en su momento tanto en el consistorio como en el vecinadario. No obstante, el consistorio tenía claro que era un servicio que tenía que recuperar.