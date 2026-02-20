Ayudas al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes en Cataluña a partir del 1 de marzo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Generalitat de Catalunya abrirá entre el 1 y el 15 de marzo una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, la línea de apoyo económico destinada a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler entre la población más joven. La ayuda consiste en 250 euros mensuales durante dos años, con un presupuesto total de 29 millones de euros. Podrán solicitar esta prestación los menores de 35 años con residencia legal en Cataluña que sean titulares de un contrato de arrendamiento de una vivienda o de una habitación y que dispongan de ingresos regulares.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha hecho el anuncio este jueves durante una visita a Montcada i Reixac, donde ha inspeccionado una promoción de 32 viviendas dotacionales de nueva construcción. Paneque ha subrayado que los jóvenes son el colectivo con más dificultades para emanciparse y acceder a una vivienda digna, y ha defendido que iniciativas como el Bono Alquiler Joven "ayudan a construir futuro". La consellera ha instado a las personas interesadas en "registrarse rápidamente" una vez se abra el plazo, dado que las ayudas se otorgarán por orden de llegada de las solicitudes.

Acompañada del alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, la responsable de Vivienda ha destacado que el actual ejecutivo catalán está desplegando más recursos que nunca en torno a la vivienda, con el objetivo de garantizar un derecho básico que actualmente no está al alcance de numerosas familias catalanas.

Requisitos para acceder al Bono Alquiler Joven

Para beneficiarse de esta ayuda, hace falta ser menor de 35 años y tener residencia legal acreditada en Cataluña. La vivienda o habitación alquilada tiene que constituir la residencia habitual y permanente durante los dos años que dura la prestación económica. Además, las personas solicitantes tienen que ser titulares del contrato de alquiler y disponer de una fuente regular de ingresos que les permita hacer frente al pago del alquiler.

En cuanto a los límites de ingresos de la unidad de convivencia, estos tienen que ser iguales o inferiores a 2,778442 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) si corresponden al ejercicio fiscal de 2024; 2,697518 veces el IRSC si corresponden a 2025, o 2,618949 veces el IRSC si corresponden a 2026.

Precios máximos del alquiler para recibir la ayuda

Para poder optar a la subvención, el alquiler mensual no puede superar unos umbrales establecidos según la ubicación geográfica. En el área metropolitana de Barcelona el precio máximo será de 900 euros por viviendas completas y de 450 euros por habitaciones. En el resto del país, los límites oscilan entre 600 y 750 euros por vivienda y entre 300 y 400 euros por habitación, en función de la zona específica.

Cómo y donde presentar la solicitud

Una vez se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la apertura del periodo de solicitudes, estas se podrán tramitar exclusivamente por vía electrónica. Los canales habilitados incluyen la web de Trámites de la Generalitat, las bolsas integradas en la Red de Mediación para el Alquiler Social, las oficinas locales de vivienda que colaboran mediante convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña, así como las dependencias de la misma Agencia y de sus servicios territoriales distribuidos por todo el país.