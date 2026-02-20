El proyecto LABici amplía su flota y suma diez nuevos voluntarios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto municipal LABici, que consiste en ofrecer un servicio de préstamo de bicicletas restauradas a los ciudadanos que lo soliciten, ha ampliado su flota con 10 nuevos vehículos que ya están en manos de una decena de voluntarios. En total, la flota dispone de 30 bicis en préstamo activo y 10 más vinculadas al programa '1 mes sense el teu cotxe', que consiste en que durante un mes 10 voluntarios deben hacer sus desplazamientos en transporte público, bicicleta o a pie. En el acto de entrega de las nuevas 10 bicicletas de LABici, la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, y el edil de Juventud, Xavi Blanco, destacaron que, desde la puesta en marcha del proyecto, los voluntarios han hecho 38.000 kilómetros y han contribuido al ahorro de 7 toneladas de CO2. Destacaron que, desde su creación, LABici ha recibido más de un centenar de solicitudes y tiene una lista de espera activa y que la mayoría de personas que no han renovado el préstamo lo han hecho porque han adquirido una bici propia, lo que evidencia “el éxito” del programa.