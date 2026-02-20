El viento limita el primer día del Mercat de la Zona Alta

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Zona Alta dio inicio ayer a una nueva edición de su tradicional Mercat de les Rebaixes con la participación de más de 25 comercios que montaron paradas delante de los establecimientos y en la plaza Ricard Viñes con sus últimos productos con descuentos de la temporada de invierno, además de otros que habilitaron espacios dentro de las tiendas. Aunque hubo una buena afluencia de personas hasta el mediodía, el fuerte viento obligó a desmontar las paradas exteriores antes de lo previsto. Sin embargo, el Mercat continuó dentro de los comercios durante toda la tarde y cierra su 24 edición hoy con la previsión de poder volver a poner paradas en el exterior, ante las buenas predicciones meteorológicas. Sin embargo, como ya estaba previsto, hoy no habrá paradas en Ricard Viñes.

Una de las pocas comerciantes que seguía en la plaza a primera hora de la tarde de ayer era Maite Pou, responsable de la tienda La Mainada. “Somos de La Bordeta y estamos muy contentos con el Mercat porque nos ayuda a darnos a conocer, pero este año hemos tenido mala suerte”, explicó. Otra comerciante, responsable de MarLau Jewelry de Camarasa, afirmó que “la mañana nos ha ido bien, pero el viento nos ha obligado a recoger antes”. Ambas pidieron poder seguir hoy en el Mercat, pero desde la asociación explicaron que no es posible volver a ocupar Ricard Viñes por motivos logísticos.

Campaña ‘buena’ sobre todo los primeros diez días

“El Mercat sirve a los comerciantes para liquidar las rebajas y dar inicio a la nueva temporada”, explicó una portavoz de la asociación de comerciantes de la Zona Alta, que valoró que han vivido una campaña similar a la de años anteriores, con una buena cantidad de ventas durante los primeros diez días, aunque “la meteorología marca nuestra temporada, y las lluvias y el mal tiempo de las últimas nos han perjudicado”, explicó.