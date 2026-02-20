La cadena Martín Martín abre nueva tienda en el Eix Comercial

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La cadena aragonesa Martín Martín ha inaugurado su cuarto establecimiento en Lleida, concretamente en el número 27 de la calle Magdalena, en pleno Eix Comercial. La empresa, especializada en aperitivos, pan y repostería, estrenó su primera tienda en Lleida en 1999 y abre los 365 días del año. Además de la de la calle Magdalena, también están en el número 19 de Doctora Castells, en el 26 de Baró de Maials y en el 1 de plaza del Escorxador.