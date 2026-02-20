SEGRE

La cadena Martín Martín abre nueva tienda en el Eix Comercial

La tienda está en el número 27 de la calle Magdalena.

Redacció

La cadena aragonesa Martín Martín ha inaugurado su cuarto establecimiento en Lleida, concretamente en el número 27 de la calle Magdalena, en pleno Eix Comercial. La empresa, especializada en aperitivos, pan y repostería, estrenó su primera tienda en Lleida en 1999 y abre los 365 días del año. Además de la de la calle Magdalena, también están en el número 19 de Doctora Castells, en el 26 de Baró de Maials y en el 1 de plaza del Escorxador.

