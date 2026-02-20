La Paeria instala placas en cinco edificios para dar luz a 18 pisos sociales

La Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) ha iniciado la instalación de placas solares fotovoltaicas en cinco de sus edificios que servirán para abastecerlos de energía limpia y ayudar a 18 familias vulnerables alojadas en viviendas de su propiedad. Ayer estaban ultimando la instalación de las placas en el depósito municipal de vehículos del polígono industrial del Segre, que tendrá una potencia máxima de 22,8 kilovatios, y en las próximas semanas harán lo propio en la Casa de Fusta (39 kwp), en los números 10-12 y 29-31 de la calle Cavallers (22,8 y 17,4 kwp respectivamente) y en 1-3 de la calle Eduard Velasco de Cappont (16,2 kwp). La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, visitó ayer los trabajos en el depósito municipal de vehículos y detalló que todas estas instalaciones contarán con baterías para almacenar electricidad con una capacidad de 70 kilovatios-hora (kWh). Añadió que la energía obtenida se repartirá entre 18 viviendas propiedad de la EMAU repartidas por el Centro Histórico, Cappont y Pardinyes y contarán con 1 kW de potencia por unidad y que comportará “un ahorro de entre 200 y 300 euros anuales en la factura de la luz”. El presupuesto total de esta instalación es de 130.009,5 euros más IVA y ha recibido una subvención de los fondos europeos Next Generation de 69.035 euros.