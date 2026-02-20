La Policía confirma que relevará al comisario de Lleida “lo antes posible”

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Los trámites siguen adelante, y se resolverá lo antes posible”, confirmaron a SEGRE fuentes oficiales de la Dirección General de la Policía en relación con el proceso de relevo de Antonio Royo Subías como comisario provincial del cuerpo en Lleida.

Royo, quien en 2003 fue condenado por acosar sexualmente a una agente a su mando en la UIP (Unidad de Intervención Policial, antidusturbios) de Gipuzkoa, tomó posesión provisional de ese puesto el 9 de diciembre por decisión del ya exDAO (Director Adjunto Operativo) del Cuerpo Nacional de Policía, José Ángel González, quien dimitió el martes tras conocerse que un juzgado de Madrid le investiga como presunto autor de una violación.

Royo fue cesado el 16 de diciembre mediante una resolución firmada por González, aunque unos días después el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya suspendió esa orden al considerar que carecía de base argumental.

El auto del TSJC, contra el que la Policía presentó un recurso que el magistrado ponente tiene sobre la mesa para resolver, ofrecía a la dirección general de la Policía un plan b: activar un concurso de libre designación para cubrir la plaza de comisario provincial de Lleida con un titular, lo que obligaría a relevar a Royo por ocuparla de manera provisional.

Los trámites de ese proceso finalizaron el pasado sábado, 14 de febrero, aunque la resolución final es competencia del DAO. Ese puesto lo ocupa de manera accidental, hasta que sea nombrado un nuevo DAO, la comisaria Gemma Barroso, subdirectora de Recursos Humanos del cuerpo, que es el departamento que ha tramitado el expediente.

“Que el DAO haya dimitido no quiere decir que se paren los trámites. El nombramiento del nuevo comisario sigue su curso y se va a resolver lo antes posible. No va a quedar paralizado”, remarcaron las mismas fuentes.

Por otro lado, la Junta de Seguridad Local de Lleida ciudad ha sido convocada para el próxima martes, 24 de febrero. El alcalde, Félix Larrosa, anunció en diciembre que no asistiría si acudía Royo.

En otro orden, la Policía ofreció ayer protección a la víctima de la supuesta violación del exDAO. La víctma la aceptó. El caso ha provocado una gran polémica y la oposición ha pedido la dimisión de Marlaska.