Lleida, la única provincia catalana donde cayó la compraventa de viviendas en 2025

La compraventa de viviendas en Catalunya cerró 2025 con 112.585 operaciones, un 13,9% más que el mismo periodo del año pasado, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otra parte, el mercado registró el mejor mes de diciembre desde 2007, con 8.181 operaciones, un 9,9% interanual más. En comparación con el mes de noviembre, sin embargo, las operaciones bajaron un 6,97%.

Por demarcaciones, Lleida fue el único con una evolución negativa en diciembre, con un 8,3% menos que un año atrás, con 453 compraventas. Barcelona concentró 5.278 operaciones en diciembre, (+6,95%), aunque Girona (1.158) y Tarragona (1.292) encabezaron los incrementos, con subidas del 20,9% y del 22,2%, respectivamente.

Del total de operaciones registradas en diciembre en toda Catalunya, 1.731 correspondieron a viviendas nuevas, un 15,5% más que un año antes, mientras que 6.450 fueron de segunda mano, con un incremento interanual del 8,5%. La vivienda usada sigue concentrando la mayor parte del mercado, con cerca del 79% de las transacciones.

Con respecto al régimen, 7.603 compraventas fueron de vivienda libre, cifra que representa un aumento del 9,6% con respecto a diciembre de 2024. En paralelo, se formalizaron 578 operaciones de vivienda protegida, un 14,7% más en términos interanuales, a pesar de que con un peso muy menor sobre el conjunto del mercado.

En el conjunto del Estado, la compraventa de viviendas también cerró diciembre con 58.271 operaciones, un 10,7% más que en el mismo mes de 2024. En el global del año, las transacciones aumentaron un 11,5% y superaron las 714.000, la cifra más elevada desde 2007, en línea con la recuperación sostenida del mercado inmobiliario.