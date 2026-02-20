Mantienen las huelgas de docentes para el 18 y 20 de marzo en Lleida

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los sindicatos educativos ven “absolutamente insuficiente” y hasta “ofensiva” la propuesta planteada por Educación de incrementar el complemento salarial específico de los docentes en unos 1.500 euros en 4 años (entre 105 y 108 euros brutos al mes en 14 pagas). Así lo valoraron los representantes sindicales ayer, después de una reunión con responsables del departamento en la que reafirmaron su voluntad de llevar a cabo huelgas la semana del 16 al 20 de marzo. Se plantean de forma escalonada por zonas, y en Lleida (y la Catalunya Central) se llevaría a cabo el miércoles 18, además del día 20, cuando habría un paro en toda Catalunya. Se sumarían al del pasado día 11, cuando más de 5.000 personas se manifestaron el Lleida.

Según los sindicatos, Educación habría reconocido que su propuesta es “insuficiente” y los ha convocado a tres mesas de negociación del martes al jueves que viene para proponerles mejoras. Fuentes del departamento señalaron que no se levantarán de la mesa y continuarán negociando.

Los sindicatos piden doblar su complemento específico, la parte del sueldo que corresponde al departamento. Significaría una subida de entre 700 y 800 euros mensuales, más de unos 8.000 al año, pero indicaron que se trata de una “propuesta de máximos” que están dispuestos a negociar. En cualquier caso, valoraron que el planteamiento actual significa “poco más de 25 euros mensuales”, lo que calificaron de “inaceptable” e “irrisorio”.

Por su parte, la escuela concertada aseguró que perderá cerca de 165 grupos en seis años si se aplica la propuesta de renovación de los conciertos que les ha planteado el departamento. En un comunicado, las patronales que representan al sector afirmaron que se aplica un “criterio nuevo y no comunicado con anterioridad” que supone la “no recuperación” de conciertos en grupos de los primeros cursos de Primaria y ESO que en algún momento no habían llenado. También lamentaron que se perderían más de 300 puestos de trabajo. Al respecto, fuentes del departamento de Educación apuntaron que se ha seguido el mismo procedimiento que en los últimos años.