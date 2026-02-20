Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en Lleida por un delito contra la salud pública y dos agresiones sexuales con ‘sumisión química’

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a un hombre, de 43 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública y dos agresiones sexuales.

Según explica la policía, la detención es el resultado de una investigación, iniciada a principios de este año, después de tener conocimiento que un hombre se podría dedicar en venta de sustancias estupefacientes a Lleida.

Ante esta información, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida iniciaron varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con antecedentes por salud pública y otros delitos, hecho que complicó la investigación ante su pericia y conocimientos a la hora de evitar los seguimientos.

Los dispositivos de seguimiento hechos durante este mes de febrero, espaciados en el tiempo para evitar ser descubiertos, permitieron constatar que el investigado realizaba las transacciones habitualmente en la vía pública, desde su vehículo o bien en alguna ocasión en su domicilio, después de contactar con los compradores, en los cuales les vendía dosis de cocaína para el autoconsumo.

Finalmente, el pasado miércoles se montó un dispositivo de vigilancia y, después de intervenir a un comprador dos envoltorios con 2,29 gramos de cocaína, se detuvo en la calle Hospitalers de Sant Joan de Lleida el sospechoso que llevaba 7 envoltorios con 6 gramos de cocaína preparados por una venta inminente.

Posteriormente, se hicieron tres entradas y perquisiciones en tres habitaciones que el sospechoso tenía alquiladas, ubicadas en las calles Alfred Perenya y Valentí Almirall de Lleida y travesía del Segrià de Alcarràs, donde se intervinieron cuatro bolsas con 132'54 gramos de cocaína, 3 blisters de un medicamento del grupo de las benzodiacepinas, una máquina para embalsar al hueco y utensilios para envolver la droga en mono dosis.

De la investigación se ha después de que el detenido, presuntamente, también es el autor de dos agresiones sexuales cometidos a finales del pasado mes de enero donde, después de invitar a consumidoras habituales a su domicilio para consumir drogas, se aprovechaba de ellas cuando perdían la conciencia con la modalidad conocida como sumisión química.

El detenido, con antecedentes, ha pasado esta mañana a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.