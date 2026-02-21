Acusado de vender cocaína a dos mujeres y drogarlas para violarlas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre de 43 años acusado de vender cocaína a dos mujeres en su domicilio y aprovecharse de que perdían la conciencia para violarlas, en lo que se conoce como sumisión química. El hombre, con antecedentes por drogas y otros delitos, fue arrestado como presunto autor de dos agresiones sexuales y un delito contra la salud pública. Le hallaron 138 gramos de cocaína.

El caso ha sido llevado por la Unitat d’Investigació de los Mossos en el Segrià. Las averiguaciones se iniciaron a principios de año tras tener conocimiento de que un hombre podría estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes en la capital del Segrià. Ante esta información, los investigadores llevaron a cabo varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con antecedentes por salud pública y otros delitos, lo que complicó la investigación frente a su pericia y conocimientos para esquivarlos. Se efectuaron en febrero, en varias fechas para evitar ser descubiertos y permitieron constatar que el investigado realizaba las transacciones habitualmente en la vía pública, desde su vehículo o en alguna ocasión en su domicilio, tras contactar con los compradores, a los que les vendía dosis de cocaína para el autoconsumo. Finalmente, el pasado miércoles se montó un dispositivo de vigilancia y, tras intervenir en un comprador dos envoltorios con 2,29 gramos de cocaína, se le detuvo en la calle Hospitalers de Sant Joan. Le registraron, hallando siete envoltorios con seis gramos de cocaína preparados por una venta inminente. Posteriormente, hicieron tres registros en tres habitaciones que el sospechoso tenía alquiladas, ubicadas en las calles Alfred Perenya y Valentí Almirall de Lleida y Travesera del Segrià de Alcarràs, donde hallaron más cocaína y benzodiacepinas (ver desglose).

Hallaron benzodiacepinas en los registros en sus domicilios

De la investigación llevada a cabo por los Mossos se desprende que el supuesto traficante sería el autor de dos agresiones sexuales cometidas en enero. Según los investigadores, tras invitar a consumidoras habituales a su domicilio para consumir drogas, se aprovechaba de ellas cuando perdían la conciencia con la modalidad conocida como sumisión química (la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su conocimiento o aprovechándose de su estado de vulnerabilidad para anular su voluntad y cometer delitos). De hecho, en el registro que hicieron en tres habitaciones de los tres pisos donde residía, hallaron cuatro bolsas con 132,54 gramos de cocaína y tres blísteres de un medicamento del grupo de las benzodiacepinas. Concretamente rivotril (clonazepam), un fármaco benzodiazepínico con propiedades anticonvulsivantes, sedantes y ansiolíticas.