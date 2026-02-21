Dos peleas con cuchillos entre clanes en el Barri Antic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Varas patrullas de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir ayer por dos peleas con decenas de personas implicadas que tuvieron lugar con pocas horas de diferencia en el Centro Histórico de Lleida. De la primera, los cuerpos policiales recibieron el aviso sobre las 17.00 horas de una pelea entre dos grupos en la plaza del Dipòsit. A causa de la algarada, en la que algunos de los participantes portaban palos, tres personas resultaron heridas. Una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova “con la cabeza abierta”, según fuentes policiales.

Horas después, sobre las diez de la noche, se produjo otra pelea entre dos grupos con unas 60 personas implicadas, según fuentes próximas. También llevaban palos así como cuchillos largos y armas blancas. Hasta el lugar se volvieron a activar más patrullas, que ya estaban presentes desde la primera batalla campal, y que tenían previsto quedarse durante la noche para evitar más incidentes. Los implicados, incluso, habían preparado montones de piedras con restos de escombros y otros objetos para tirarse entre sí. Los agentes también decomisaron una espada. Por su parte, vecinos del barrio denunciaron que este tipo de incidentes se producen habitualmente y volvieron a reclamar un refuerzo en la seguridad. El pasado fin de semana ya hubo otra pelea.