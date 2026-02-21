“Internet hace daño, pero nuestros clientes vuelven porque les damos un trato especial”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Dieciocho años atrás, fuimos tienda a tienda explicando que teníamos que hacer un Mercat de les Rebaixes, igual que en el Eix”, recordaban ayer Rosabel Trench y Montse Molins, comerciantes que abrieron camino en el asociacionismo de la Zona Alta al unir todas sus organizaciones comerciales en una entidad. “Celebramos la primera edición el jueves 14 de febrero de 2008 y fue un gran éxito, todos los comercios montamos paradas en Ricard Viñes y la plaza estuvo llena todo el día”, explicaba Molins desde la parada en el exterior de su tienda, Pinocchio, una de la treintena que no han dejado de participar en el Mercat. La iniciativa, que “nos ayuda a rematar la temporada con descuentos de hasta el 70%”, cerró ayer su 36 edición. En otra parada, la de la tienda Xabel·la, señalaron que “el segundo día está yendo mucho mejor, el viento está respetando más que ayer”.

Aunque el online y las grandes superficies “han dañado el comercio local”, las comerciantes coincidieron en que “nuestra ventaja es que aquí no hay franquicias y los comercios son nuestros, damos un trato especial a los clientes y suelen volver”, explicó Trench también desde la parada de su tienda, La Percha. Molins valoró que hoy “cuesta mantener el asociacionismo comercial, pero aún existe”, y Trench añadió que “algunos comercios no quieren asociarse pero aprovechan la coyuntura del Mercat, creo que se equivocan”.