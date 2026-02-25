Contrabando de angulas en Lleida: siete acusados juzgados por tráfico ilegal hacia Asia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Siete presuntos miembros de una organización criminal serán juzgados en la Audiencia de Lleida los próximos 1 y 2 de julio, acusados de contrabando de angulas vivas hacia países asiáticos. La Fiscalía reclama penas de hasta 7 años y 3 meses de prisión por delitos de contrabando, tráfico de especies amenazadas y pertenencia a grupo criminal. Durante la investigación, los agentes confiscaron poco más de 191 kilos de esta especie protegida, con un valor de mercado que se eleva a 813.000 euros.

El grupo adquiría las angulas en Portugal y las transportaba hasta una nave de Tàrrega que habían alquilado expresamente para la actividad ilícita. Posteriormente, el producto se empaquetaba en una instalación del Prat de Llobregat, camuflándolo bajo la denominación de otros productos para evitar controles. Finalmente, exportaban las angulas hacia mercados asiáticos obteniendo beneficios económicos sustanciales. Según el ministerio público, la organización operaba con una clara estructura jerárquica y jerarquizada.

Seis de los siete procesados permanecen en prisión preventiva desde hace dos años. Dado que el plazo máximo de prisión preventiva vence pronto, la Audiencia de Lleida ha celebrado este miércoles una vista para determinar si la medida se prorroga o se los concede la libertad provisional hasta el juicio. La Fiscalía ha defendido la continuidad del cierre alegando la existencia de indicios "sólidos" que los señalan como presuntos autores de los delitos.

Riesgo de huida y reincidencia delictiva

El ministerio público ha argumentado que persiste intacto el riesgo de huida de los procesados, teniendo en cuenta la gravedad de las penas solicitadas. La fiscal ha subrayado el peligro de que vuelvan a delinquir, ya que "no se les conoce ninguna otra actividad laboral" y el presunto contrabando de angulas había sido durante años su modus vivendi. "Tienen bastante soporte económico para continuar la actividad o financiar la huida", ha defendido la acusación pública, añadiendo que "todos tienen una gran movilidad" y son originarios de países de donde resultaría muy difícil conseguir una hipotética extradición.

Estructura jerárquica de la organización criminal

Según la Fiscalía, el líder de la organización se encargaba de gestionar los gastos y el dinero destinado a la actividad delictiva. Un segundo individuo desarrollaba funciones logísticas para garantizar el funcionamiento de la red. Los otros procesados, asegura la acusación pública, realizaban el transporte de las angulas desde Portugal, el mantenimiento y vigilancia de la nave de Tàrrega, actuaban como mulas o suscribían los contratos de alquiler de los vehículos e inmuebles utilizados para la operación.

Por su parte, las defensas han valorado que la prisión provisional se ha llevado al límite y han solicitado a la Audiencia que les deje en libertad con medidas cautelares alternativas. Entre otras opciones, los letrados han propuesto el pago de una fianza, la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en los juzgados o pulseras telemáticas para controlar los movimientos. Les defensas, que hace semanas ya exploraron un pacto con la Fiscalía para condenarlos a un máximo de 3 años, no aprecian ningún riesgo de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva.