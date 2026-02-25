Dos fuegos intencionados en un restaurante de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan un incendio intencionado que hubo la madrugada de ayer en un restaurante situado en la plaza Cervantes. Se da la circunstancia de que la madrugada del pasado miércoles hubo un primer fuego y robo en el local, que ya se estaba investigando. El fuego de ayer se declaró a las 2.02 horas y hasta el lugar acudieron cinco dotaciones de los Bomberos. El local quedó completamente calcinado. Los Mossos se han hecho cargo de la investigación. Al parecer, hay imágenes en las que se ve a un individuo acceder al interior del local y a continuación se inicia el incendio. El establecimiento quemado se encuentra en los bajos de un edificio de cuatro plantas destinado a oficinas. No hubo heridos.