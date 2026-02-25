Junta de Seguridad sin el comisario acosador, que sigue en el cargo

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Paeria acogió ayer la Junta Local de Seguridad en la que participan los cuerpos policiales. Al encuentro no asistió el comisario provincial de la Policía Nacional, Antonio José Royo Subías, quien en 2003 fue condenado por acosar sexualmente a una agente en Gipuzkoa, y que tomó posesión provisional el 9 de diciembre. En su lugar asistieron otros dos mandos, uno de ellos una inspectora. El alcalde, Fèlix Larrosa, agradeció al cuerpo que Royo no asistiera. Cabe recordar que Larrosa pidió, cuando SEGRE dio a conocer este escándalo, “una rápida solución” y que fuera otro mando quien asumiera la representación en la Junta Local de Seguridad.

Royo tomó posesión por decisión del ya exDAO (Director Adjunto Operativo), José Ángel González, quien dimitió tras conocerse que un juzgado le investiga como presunto autor de una violación. Royo fue cesado el 16 de diciembre mediante una resolución de González, aunque unos días después el Tribunal Superior de Justicia suspendió esa orden al considerar que carecía de base argumental. El auto del TSJC, contra el que la Policía presentó un recurso todavía por resolver, ofrecía un plan b: un concurso de libre designación para cubrir la plaza de comisario con un titular, lo que obligaría a relevar a Royo por ocuparla de manera provisional. El plazo finalizaba el día pasado 14, aunque la resolución final es competencia del DAO. En este sentido, la Policía Nacional ha abierto el procedimiento para sustituir a González con la premisa de Interior de que sea una mujer.