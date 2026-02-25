La oposición pide vigilar las obras de las líneas eléctricas de l’Horta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los grupos de la oposición de la Paeria, salvo Vox (PP, ERC, Junts y Comú), solicitaron ayer crear una comisión específica para el seguimiento y control de las obras de líneas eléctricas de l'Horta. Una petición que han registrado conjuntamente las cuatro formaciones y que consistiría en crear una subcomisión dentro de la comisión territorial de l'Horta que tendría como funciones principales recibir información periódica de las obras en ejecución y las programadas; fiscalizar el cumplimiento de las licencias urbanísticas; supervisar la seguridad viaria y la protección de los caminos rurales; velar por la integridad de las redes de servicios básicos; canalizar las incidencias comunicadas por la ciudadanía; y elaborar informes periódicos.

La petición de los grupos de crear esta subcomisión ha surgido a raíz de las demandas de la asociación de vecinos Horta Sud de Lleida, que ha acusado reiteradas veces a las empresas promotoras de parques solares y de líneas eléctricas de afectaciones en la red de caminos de las partidas, causar problemas en la red de agua de la zona o, supuestamente, hacer obras sin tener los permisos correspondientes. A raíz de estas quejas, los grupos firmantes consideran que se debe garantizar un seguimiento efectivo de las licencias y una “respuesta coordinada” frente a las incidencias que pueden causar las obras.

Por todo ello, consideran que esta subcomisión “es imprescindible” y que permitirá prestar un control de las actuaciones en l’Horta y actuar con “transparencia, seguridad y protección de l’Horta”. La creación de este ente se iba a debatir en el pleno de este viernes, pero finalmente se hará en el de marzo porque no está listo el informe del secretario general de la Paeria.